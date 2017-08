Daniele Pradè attualmente dirigente alla Sampdoria, ha parlato a margine della sfida vinta per 2-1 contro la Fiorentina in mixed zone: "Siamo partiti bene in campionato, ma sono sicuro che la squadra viola verrà fuori, perché ha un ottimo allenatore e dei giocatori forti. Sono stato felicissimo a Firenze, così come sono felice oggi a Genova".



RIVOLUZIONE VIOLA - "Quando arrivai io alla Fiorentina la nostra rivoluzione fu differente, prendemmo elementi forse più esperti. Pioli è molto preparato e sono convinto che i risultati arriveranno. Serve tempo e serve pazienza. Borja Valero? E' un giocatore pazzesco, ha una testa pensante diversa dagli altri. Spalletti non se l'è lasciato sfuggire.



SU SCHICK - "Schick? Per ora è un calciatore della Samp, vediamo cosa succede".