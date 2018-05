Dal campo al mercato, l'evoluzione tattica di Dennis Praet può cambiare il futuro del centrocampista. L'adattamento al campionato italiano è stato lento e faticoso, così come anche trovare il ruolo giusto: arrivato dall'Anderlecht da trequartista-esterno offensivo, il belga ha gradualmente spostato il suo baricentro all'indietro, finendo per imporsi in questa stagione da mezzala. Veste perfetta quella cucitagli addosso da Giampaolo, che però lascia la porta aperta a una nuova rivoluzione per il futuro: "Per me rimane una grandissima mezzala, può fare il trequartista e in futuro può giocare anche da play". Una suggestione che stuzzica la Sampdoria, ma soprattutto l'Inter.



JOLLY PER SPALLETTI - Proprio i nerazzurri infatti sono una delle squadre più interessate a Praet e questa nuova evoluzione tattica del giocatore potrebbe far lievitare le sue quotazioni. Nella lista di Ausilio c'è un giocatore che alzi il livello qualitativo tra i due mediani davanti alla difesa, là dove hanno deluso Vecino e Borja Valero: da Barella a Strootman e Cyprien l'elenco di candidati è lungo, ma se Praet era già una tentazione come centrocampista più offensivo, la possibilità di schierarlo anche come regista basso lo rende ancor più appetibile, un jolly a tutti gli effetti per Spalletti.



SFIDA ALLA ROMA, NUOVA CLAUSOLA? - L'Inter monitora con attenzione, ma la concorrenza per Praet è folta e agguerrita: la Juventus segue a distanza come alcuni club dalla Premier League, l'insidia più grande però si chiama Roma, che ha mosso i passi più concreti, come ha implicitamente confermato recentemente anche il presidente blucerchiato Ferrero. Sfida nerazzurri-giallorossi, molto dipende dal prezzo del belga che potrebbe cambiare nelle prossime settimane: la clausola rescissoria da 26 milioni di euro scadrà il 30 di giugno, da lì in poi il prezzo lo farà direttamente la Sampdoria, che nel frattempo ha già avviato i contatti con l'entourage del giocatore per rinnovare (prolungare l'attuale scadenza da 2021 a 2022) e inserire una nuova clausola, più alta rispetto a quella attuale. Roma avvisata: l'Inter c'è e la Samp prova ad alzare il prezzo, la corsa a Praet si fa serrata.



