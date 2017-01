Dennis Praet, centrocampista della Sampdoria, ha parlato della partita che i blucerchiati hanno vinto contro la Roma: ''Oggi è una bella giornata sia per me, che per la squadra. Avevamo bisogno di una vittoria e l’abbiamo ottenuta davanti al nostro pubblico contro una grande squadra come la Roma. La rete più bella? Difficile a dirsi: sono state tutte belle. Era un periodo in cui non vincevamo da un po’, oggi siamo stati efficaci e abbiamo segnato con più semplicità. È molto bello essere qui a commentare una vittoria. Io ho sempre giocato come trequartista, non avevo mai giocato come centrocampista più arretrato, ci vuole tempo per adattarmi, anche perché il calcio italiano è molto diverso da quello belga. Sto cercando di migliorare sempre di più e fare del mio meglio''.