Ancora una volta, Dennis Praet non è riuscito a strappare una convocazione con la nazionale del Belgio. La maglia delle Furie Rosse è in questo momento il principale sogno del centrocampista della Sampdoria, che desidererebbe con tutto il cuore l'occasione per strappare un pass di vista dei Mondiali di Russia. Si pensava che la sua duttilità, unità alle buone prestazioni offerte in blucerchiato fino all'infortunio contro la Roma, potessero convincere il C.T. Martinez. Così non è stato, e Praet è rimasto fuori dall'elenco dei convocati per le prossime amichevoli del Belgio. "Ci spero tutte le volte – ha detto con malinconia il calciatore scuola Anderlecht a Le Soir -. Ora sono stato anche sfortunato a stare fermo per infortunio per un mese e mezzo, ma le cose vanno bene qui. L’anno scorso non ero al livello per far parte della Nazionale, ma adesso posso dire di meritarmela. Non capisco il fatto che vengano convocati calciatori che non giocano". Secondo Praet, il campionato italiano viene ' snobbato ' dal suo CT: "In Belgio si tende ad avere poco interesse per il calcio italiano. Se la Sampdoria giocasse in Inghilterra, sarei stato già chiamato. Rimaniamo fermi sui nostri cliché, ma quando sono arrivato in Italia ho notato subito che si giocava in modo molto più offensivo, con grande pressing. I dieci migliori club in Italia sono conosciuti in tutta Europa".



Il numero 18 blucerchiato ha speso anche parole molto importanti per la sua squadra, e per la sua scelta di approdare a Genova: "Qualcuno è sorpreso che io abbia scelto la Sampdoria, ma sinceramente non lo capisco. Insieme a Spagna, Germania e Inghilterra, l’Italia è tra i migliori campionati europei. Penso che sia un vergogna ricoprire di attenzioni soltanto la Premier League". Dalla Premier parecchia società hanno reso noto il loro interesse per Praet. Ma il belga non sembra particolarmente interessato a trasferirsi Oltremanica: "Non sogno di giocare in Inghilterra, ho sempre detto che adoro il campionato spagnolo e quello italiano. Sono certamente quelli più adatti a me. Sono veramente felice della scelta che ho fatto venendo alla Sampdoria. Abbiamo già visto tanti giocatori trasferirsi in grandi club -conclude il centrocampista –e poi non riuscire a giocare. Da quando sono qui ho solo fatto progressi".