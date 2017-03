Mario Balotelli non è mai riuscito ad esprimere al meglio il proprio talento e, nemmeno quando tutto sembrava funzionare al Nizza, è riuscito a mantenersi fuori dalle polemiche.



L'ex allenatore della Nazionale, Cesare Prandelli, che lo conosce benissimo e su di lui ha puntato a lungo, ha detto a Radio 2: "Balotelli è un ragazzo di grande talento ma forse non ha nel proprio lavoro la sua priorità. Il calcio è un lavoro a tutti gli effetti, serve entusiasmo, voglia di mettersi in discussione e di relazionarsi con gli altri. Forse tutte queste cose non sono in cima ai suoi pensieri ma è ancora giovane". Sul CT degli azzurri Ventura ha aggiunto: "Sa lavorare con i giovani e l’ha sempre dimostrato, è un allenatore molto preparato. Non ha mai guidato una grande squadra ma ora è al posto giusto al momento giusto".