A fine stagione Paulo Sousa lascerà la Fiorentina. Che sta già iniziando a guardarsi intorno sul mercato degli allenatori. Secondo Tuttosport, potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma per Cesare Prandelli, appena dimessosi dal Valencia: l'ultima parola spetta a Diego Della Valle, con cui l'ex ct a suo tempo non si lasciò bene.



In ogni caso non è l'unico candidato. Il nome che circola di più nei corridoi della sede viola è quello di Eusebio Di Francesco. Gli ostacoli però non mancano: l'allenatore del Sassuolo ha un contratto lungo, una clausola sostanziosa e molti estimatori. Lo stesso vale per Maurizio Sarri del Napoli, pure lui stimatissimo, specie da Corvino. Tra i giovani tecnici il più seguito è Oddo (che con il Pescara domenica sfiderà proprio la Fiorentina), tra quelli esperti si tengono in considerazione Donadoni, Gasperini e Mazzarri accostati ai viola più volte in passato. E attenzione a Maran: il suo lavoro con il Chievo è assai apprezzato. Anche se il sogno di molti tifosi fiorentini si chiama Luciano Spalletti (Roma).