Cesare Prandelli, ex ct dell'Italia, reduce dalle disastrose esperienze sulla panchina di Galatasaray e Valencia, è stato cercato dal Leicester. Queste le sue parole a SFR Sport: "C'è stato un approccio, ma ho subito detto di no. Non si va in un posto del genere dopo aver visto come è stato trattato Ranieri. Non si va là. Punto. Un allenatore che vince uno scudetto storico e poi viene messo in discussione dopo qualche mese ti porta a fare qualche riflessione sulla gestione. Quando la responsabilità cade tutta sulle spalle di una persona, alla lunga non può reggere. Se, viceversa, viene invece condivisa e c'è una società presente e l'allenatore fa solo l'allenatore, allora tutto diventa più semplice, ma in Inghilterra la figura del manager è assai più importante rispetto ad altri Paesi. Quello che è successo a Leicester è la fotografia di una realtà cruda, di una realtà difficile da capire. Non può succedere quello che è successo".