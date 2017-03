L'ex ct dell'Italia, Cesare Prandelli ha dichiarato a Radio CRC: "Io alla Juve? In questo momento sto guardando il calcio internazionale e sono sereno. Ho ancora molta voglia e quello che sarà, sarà".



"Il Napoli ha una leggera flessione, che è fisiologica e non di gioco o di determinazione. Una squadra non può correre a mille per un anno intero e, se non ricordo male, alla sosta Sarri disse che il Napoli avrebbe accusato in qualche partita, ma sono convinto che rivedremo una squadra brillante e lucida in questa seconda parte della stagione. Il Napoli è una squadra straordinaria che gioca forse il calcio migliore in Europa, ma non è matura perché non sa gestire. Chi gioca per offrire spettacolo difficilmente riesce a gestire il risultato perché è giovane. Roma-Napoli? Entrambe offrono un bel calcio, diverso e spettacolare, tatticamente sarà una partita molto interessante".