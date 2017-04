Cesare Prandelli, ex commissario tecnico dell'Italia, è intervenuto in diretta a Tele Radio Stereo 92.7 facendo il punto su Juve, Inter e Milan: “Vedendo da fuori la Juventus sembra sia tutto facile, superare il Barcellona e poi il Genoa senza mai dare la sensazione di soffrire. Dall'interno so che per mantenere la giusta concentrazione devi lavorare quotidianamente nel modo giusto e loro ci riescono. Grazie a un bravissimo allenatore e a una società sempre presente. Poi però vanno dati i meriti ai calciatori italiani che fanno parte del nucleo storico della squadra bianconera, gli altri calciatori passano, loro restano, e danno l'esempio. Un po' come accadeva al Milan di Baresi, Maldini, Costacurta. Oggi la Juventus è la squadra più completa al mondo, nessuno riesce a interpretare le due fasi come la squadra di Allegri. Buffon è un fenomeno da quando ha iniziato a giocare a pallone, Barzagli, Chiellini e Bonucci sono cresciuti anno dopo anno".



LE MILANESI - Due parole, poi, sulle due milanesi: "Se io fossi un dirigente del Milan o dell'Inter prenderei subito dei grandi ex campioni che trasmettano ai calciatori il senso di appartenenza, perché questo serve soprattutto quando cambi proprietà, ricordando che la Juventus quando tornò dalla A impiegò alcuni anni prima di tornare al vertice, perché essere competitivi non è mai facile.



SUI GIOVANI - "Finalmente il calcio italiano si sta votando ai giovani, ma devono riuscire a trovare spazio maggiore nei club, perché non possono fare esperienza solo in Nazionale"