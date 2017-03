L'ex allenatore della Fiorentina e della Nazionale Italiana Cesare Prandelli parla così della squadra viola e dei suoi piani per il futuro a Top Calcio 24: 'E’ in un momento di fragilità, non c’è nessuna crisi tecnica. E’ una squadra viva, col Torino ha fatto un’ora di grande calcio. Ritorno alla Fiorentina? Ho già risposto tante volte, non sarei mai andato via. Non voglio rispondere ulteriormente, non voglio dare problemi a nessuno. Pensierino al Barcellona? In questo momento no sinceramente, ho bisogno di ricominciare con una squadra da plasmare, con cui crescere: al Barcellona bisogna vincere entro due minuti. Ricomincio dall’Italia? In questo momento sono fermo e sto valutando, mi sto documentando su dove sta andando il calcio'.