L'ex allenatore della Fiorentina ed ex Ct della Nazionale Italiana Cesare Prandelli parla così a Radio Toscana: 'Mi fa piacere sapere che alcuni tifosi mi vorrebbero nuovamente a Firenze, ma non sono in cerca di un contratto con la Fiorentina. Cerco una squadra che abbia un progetto tecnico e non di plusvalenze o di immagine. Il limite della Fiorentina dello scorso anno è stato avere solamente 11 giocatori titolari e senza riserve all’altezza ha perso sicurezza. In questo momento c’è un ambiente fragile a Firenze. Non c’è un’idea ben precisa di cosa succederà con la squadra, sta alla società adesso, con forza, passare messaggi positivi'.