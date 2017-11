Devi trattarla educatamente. Quindi, tanto vale farlo con un minimo di eleganza. Accarezzarla, con materiale che la faccia viaggiare velocemente pur toccandola dolcemente. Il pallone e gli scarpini, le prime due cose che un papà regala a un figlio affamato e bisognoso di giocare a calcio, nel senso più tenero e infantile del termine. Prima erano solo neri, scuri, poi la situazione è sfuggita un po' di mano: rosse, alla Weah, bianche, alla Marco Simone, gialle, verdi, arancioni, rosa; di tutto e di più! Ci sono scarpe che hanno fatto epoca, entrando nell'epica calcistica, con calciatori/modelli d'eccezione, come David Beckham, che ieri, a Milano, per poche ore, ha visto le sue Predator, aggiornate, messe nuovamente in vendita. Ed ecco, con questa ricerca del passato che periodicamente torna a calpestare prati verdi, la Classifica di CM dedicata alle scarpe che hanno scritto, e calciato, la storia. Prima verranno mostrate le migliori 10, poi, 6 chicche del passato che sono comunque degne di nota (e in questo caso si ringrazia il collega Pasqule Guarro).



PERSONALIZZATE - Ci sono linee abbinate al calciatore. Indimenticabili le R9 di Luis Nazario da Lima Ronaldo, il Fenomeno, simbolo del Brasile, simbolo della Nike: argentate con quell'onda blu sul lato, rimasterizzata la scorsa stagione. Senza dimenticare le Tiempo, o R10, per l'altro eroe della marca col baffo, Ronaldo de Assis Moreira, meglio noto come Ronaldinho.



LA STORIA - Poi, tutte le altre: Baggio e le sue Diadora nere, Weah e le sue Diadora rosse; Rivaldo, brasiliano atipico con le Mizuno; Maradona, leggenda atipica, con le Puma King, anche queste tornate di moda qualche anno fa; Henry con le prime Mercurial, Totti con le prime Total 90 bianche e rosse da re del campetto. Poi, la storia: le Copa Mundial, indossate dai più grandi, e le Predator, calzate dai più eleganti; scarpe che non passano mai di moda e tornano, un passato rinnovato, ma comunque passato. Come quando le indossavi da bambino, migliori amiche insieme al pallone. Del resto, John Selden diceva: "I vecchi amici sono i migliori. Re Giacomo era solito chiedere le sue scarpe vecchie: erano le più comode per i suoi piedi".



@AngeTaglieri88