Vincente e spettacolare nei primi impegni di stagione, il Napoli va da favorito anche a Nizza, dove questa sera giocherà il ritorno dei playoff di Champions League. Netto il pronostico dei quotisti SNAI: il «2» azzurro si ferma a 1,83, il successo francese vola a 4,00. Il pareggio, che dopo il 2-0 dell'andata qualificherebbe il Napoli, si gioca a 3,60. Incerto l'approccio del Nizza in campionato: due sconfitte, parzialmente riscattate dai tre punti casalinghi ottenuti sabato scorso con il Guingamp. Tutt'altra la marcia del Napoli, che tra amichevoli e partite ufficiali negli ultimi cinque impegni non ha mai segnato meno di due gol. Anche per questo l'Over rimane a bassa quota, 1,63, mentre l'Under arriva a 2,15. Ancora più netta la differenza tra Goal (1,53) e No Goal (2,30). Quanto alla scelta del risultato esatto, il più probabile sul tabellone SNAI è l'1-1, a 7,25, seguito dallo 0-1, a 8,50. Il 2-0 del Nizza, che condurrebbe ai supplementari vale 25 volte la scommessa.