Dopo le gare di ieri e in attesa del big match delle 17 di Anfield tra il Liverpool di Klopp e la capolista Manchester City di Guardiola, continua oggi a partire dalle 14.30 il programma della 23esima giornata di Premier League: presso il Vitality Stadium di Bournemouth si affrontano i padroni di casa allenati da Eddie Howe e l'Arsenal di Arsene Wenger. Le Cherries sono in piena zona rossa, a più uno sulla quota retrocessione, e necessitano dei tre punti come l'aria, seppur provenienti da tre turni senza sconfitte; i Gunners, reduci dalla brutta eliminazione in Premier League per mano del Nottingham Forest, inseguono la zona Champions, distante cinque punti, ma sono reduci da due pareggi di fila.