Liverpool pronto all’allungo sull’Everton nel derby del Merseyside: i Reds, 56 punti in classifica, giocano da favoriti nella gara di domani contro i Toffees, a 50. La quota sull’«1» vola bassa su Microgame, a 1,65, sia perché ad Anfield Road quest’anno il Liverpool ha un ottimo tabellino di marcia (10 vittorie, 3 pareggi e un solo ko) ma anche perché i precedenti non sono favorevoli all’Everton, che non vince un derby dal 2010. Si punta quindi a 3,75 sul pareggio, mentre sale fino a 5,25 la quota per il «2».