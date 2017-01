Dopo più di tre mesi il Chelsea di Antonio Conte incassa con il Tottenham la prima sconfitta e chiude a 13 la serie di vittorie consecutive. Una battuta d’arresto che per ora non fa troppi danni, visto che i Blues sono ancora in testa alla classifica di Premier, ma con il Liverpool che ora si fa più vicino: con i Reds secondi a 5 punti di distanza, la quota del Chelsea campione sale da 1,53 a 1,75 sulle lavagne inglesi, mentre la squadra di Klopp accorcia e passa da 6,50 a 5,50. Si riapre uno spiraglio anche per il Manchester City, ora a 7,50, mentre il Tottenham rimane in secondo piano a quota 15,00.