È quasi un testacoda e il pronostico non può che essere sbilanciato. Chelsea contro Hull in Premier League: la prima contro la penultima in classifica. I bookmaker lanciano la squadra di Antonio Conte, che si è subito ripresa dopo la sbandata con il Tottenham. Sul tabellone Snai il successo dei Blues è facile, a 1,17, la quota più bassa dell’intero turno. Si sale a 7,00 per il pareggio e a 18,00 per il colpo dell’Hull, che non ha mai vinto in casa del Chelsea.