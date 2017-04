Scontro in zona Champions nel recupero di Premier League questa sera. All’Etihad c’è il derby di Manchester tra il City, quarto in classifica con 64 punti, e lo United, quinto a 65. Nonostante i Red Devils abbiano una striscia di tre vittorie consecutive, i bookmaker ritengono difficile il sorpasso: sul «2» si punta a 4,10 su Microgame, mentre i Citizens sono favoriti a 1,85. Quota 3,60 per il pareggio. Tendenze contrastanti nelle statistiche: il City è una delle squadre che segna di più (63 gol fino a ora), lo United ha la migliore difesa in trasferta (solo 13 gol subiti fuori casa): i quotisti avallano l’ipotesi di una gara con molti gol (almeno tre complessivi) e danno l’Over come favorito a 1,75. L’ultimo confronto all’Etihad, nella Premier dell’anno scorso, finì 1-0 per lo United con una rete di Marcus Rashford, che complice l’infortunio di Ibrahimovic, sarà un probabilissimo titolare: la stessa combinazione di eventi (risultato esatto 0-1 e Rashford in gol) è data a 70 volte la scommessa.