Non vince da cinque partite, ma può tornare al successo nel match di domani. Dopo tre pareggi e due ko tra campionato e coppe, l’Arsenal prova a risalire la china (è scivolato al sesto posto in classifica, a cinque punti dalla zona Europa League) nel derby contro il Crystal Palace: il caso vuole che proprio contro il Palace i Gunners abbiano vinto il loro ultimo match, lo scorso 28 dicembre, nel recupero del turno d’andata. Giocano da favoriti per il bis, piazzati a 1,50 sul tabellone Microgame, dove il pareggio sale a 4,50. Il Palace, allenato da Roy Hodgson, è in un buon momento e ha vinto le ultime due partite di Premier, ma è dato a 6,50. Anche perché deve scontrarsi con un tabù: non vince in casa dell’Arsenal dal 1994. Allora, si giocava ancora a Highbury Park, finì 2-1 per i Glaziers, risultato che replicato nella sfida di sabato pagherebbe 20 volte la scommessa.