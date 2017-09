Equilibrio assoluto nella sfida clou della Premier League: domani a Stamford Bridge il Chelsea, 13 punti in classifica, tenta l’aggancio al City, in vetta con 16. Sette vittorie consecutive per gli ospiti, sei successi e un pari per i Blues nella striscia più recente. Partita difficile da leggere, anche per i bookmaker, che non danno una favorita. Vittoria del Chelsea a 2,60, alla stessa quota si gioca il blitz del City. Nel mezzo il pareggio, piazzato a 3,40. I precedenti più recenti però, sono a favore dei Blues, che ha vinto gli ultimi confronti.