I numeri lo certificano: Mohamed Salah è stato l’acquisto più azzeccato del Liverpool nel mercato estivo. E se non bastassero i 6 gol stagionali tra campionato e coppe, c’è anche la perla della rete decisiva siglata in nazionale, che è valsa la qualificazione ai mondiali per l’Egitto. Dunque, “Momo” si candida per lasciare il segno in Liverpool-United, big match di domani in Premier League. L’esterno egiziano è il più probabile marcatore tra le fila dei Reds, dato a 2,75 batte anche Philippe Coutinho (a 2,90) per il quale la squadra inglese ha rifiutato cifre folli quest’estate. Meglio di Salah c’è solo Romelu Lukaku, miglior marcatore dello United nonché attuale capocannoniere del torneo con 7 reti. Su di lui si punta a 2,15. Quanto alla sfida di Anfield Road il pronostico è in equilibrio assoluto: lo United è primo a 19 punti, il Liverpool è fermo a 12, ma in casa non ha mai perso. Su Microgame si punta a 2,65 sia sull’«1» che sul «2». A 3,25, invece, il pareggio, risultato arrivato negli ultimi due confronti diretti.