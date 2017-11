Antonio Conte fa un favore a Pep Guardiola in ottica campionato. Il Chelsea batte il Manchester United nell’undicesima giornata di Premier League e così il Manchester City, vincendo con l’Arsenal, vola a 31 punti, a +8 dalla sua prima diretta inseguitrice. Un distacco ampio che secondo i bookmaker mette il titolo nelle mani dei Citizens. Quando mancano 17 turni alla fine del torneo la quota sul City campione è già planata ai minimi livelli: un’opzione data a 1,17 sul tabellone Snai. Lo United precipita nelle quote dopo il ko a Stamford Bridge e si gioca a 12 contro 1. A pari punti con i Red Devils, 23, c’è il Tottenham, che però sale a 15,00. Chelsea un punto più giù dopo la vittoria di domenica e ancora più distante nelle scommesse, dato a 18,00. Arsenal e Liverpool appaiate in classifica, a 19,00, ma ben più lontane nelle quote, rispettivamente a 50,00 e 6,00.