Continua la 34esima giornata di Premier League, in programma due partite importanti per l'Europa e per la salvezza. Apre alle 15.15 il Manchester United, quinto a -4 dalla Champions League, di scena contro il Burnley, che ha 5 punti di vantaggio sulla zona calda e vuole evitare brutte sorprese. Mourinho dovrà fare a meno di Rojo e Ibrahimovic, out per otto mesi per la rottura dei legamenti del ginocchio destro.Alle 17.30 il Liverpool vuole confermare il terzo posto: ad Anfield arriva il Crystal Palace, che deve guardarsi alle spalle. Rinviate le gare delle quattro semifinaliste in FA Cup: Chelsea-Tottenham (oggi) e Arsenal-Manchester City (domenica).