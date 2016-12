Dopo le partite del Boxing Day, continua oggi con il primo posticipo la diciottesima giornata di Premier League, in attesa di Southampton-Tottenham, in programma domani alle 20.45 e match che chiuderà il turno: alle 18.15 tocca al Liverpool di Jurgen Klopp, che riceve ad Anfield lo Stoke City di Mark Hughes. I Reds non possono fallire l'appuntamento con la vittoria, se non vogliono perdere altro terreno dal Chelsea capolista di Antonio Conte, mentre i Potters, che non vincono da tre turni, necessitano di punti salvezza.