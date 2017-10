Una giornata intensa in Premier League. Continua la nona giornata con due partite che valgono molto, non solo in ottica classifica. Alle 14.30 l'Everton ospita l'Arsenal, in un match che ci dirà di più sulla conferma di Koeman sulla panchina dei Toffees, che hanno solo otto punti in classifica. I Gunners ne hanno cinque di più, cercano un successo per raggiungere il Chelsea al quarto posto. Alle 17.30 il Tottenham prova a rompere la maledizione Wembley contro un Liverpool a caccia della sua dimensione e di punti Champions.