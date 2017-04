Va in scena questa sera alle 20.45 presso lo Stamford Bridge di Londra la sfida tra Chelsea e Southampton, valida per la 34esima giornata di Premier League. Primo posto in campionato e finale di FA Cup, questo il bilancio dell’ultima settimana dei Blues, che con il sonoro 4-2 rifilato ai danni del Tottenham hanno staccato il pass per la finalissima che disputeranno a Wembley contro l’Arsenal. In campionato, però, gli uomini di Conte hanno perso due delle ultime quattro partite contro Crystal Palace e nell’ultima giornata all’Old Trafford contro il Manchester United, vedendo ridotto a 4 punti il vantaggio dul Tottenham. Per questo non bisogna sottovalutare la squadra di Puel, che non ha più nulla da dire a questo campionato: Gabbiadini guiderà l'attacco dei Saints, per fare uno sgarbo al connazionale.



PROBABILI FORMAZIONI:



Chelsea (3-4-3): Courtois; Azpilicueta, David Luiz, Cahill; Moses, Kantè, Matic, Marcos Alonso; Pedro, Diego Costa, Hazard. All. Conte.



Southampton (4-2-3-1): Forster; Soares, Stephens, Yoshida, Bertrand; Davis, Oriol Romeu; Ward-Prowse, Tadic, Redmond; Gabbiadini. All. Puel.