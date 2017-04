Si chiude la 32° giornata di Premier League e il Monday night vede sfidarsi Crystal Palace e Arsenal. Quattro successi consecutivi, tra cui quello in casa del Chelsea, hanno rilanciato i padroni di casa ma l'ultimo ko contro il Southampton ha pericolosamente riavvicinato la zona retrocessione: servono quindi i tre punti contro i Gunners, che a loro volta cercano il successo necessario per agganciare il Manchester United e restare in corsa per il quarto posto finale. Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta dell'incontro.