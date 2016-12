Al via la 19° giornata di Premier League che chiude il 2016 e inaugura il 2017, ad aprire i giochi nell'anticipo di oggi sono Hull City ed Everton (fischio d'inizio ore 21): crisi nera per i padroni di casa, ultimi in classifica e in grado di conquistare solo 2 punti nelle ultime sette giornate; i Toffees invece si sono rialzati dopo il ko nel derby e cercano il secondo successo consecutivo per rilanciarsi in chiave Europa League.