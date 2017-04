Torna la Premier League dopo il turno infrasettimanale. 32esima giornata che si apre con la sfida delle 13.30, nella quale il Tottenham secondo in classifica ha l'opportunità di portarsi a meno 4, almeno per qualche ora, dal Chelsea capolista. Gli Spurs, che arrivano dalla vittoria in rimonta contro lo Swansea, troveranno il Watford di Mazzarri sulla loro strada: gli Hornets hanno vinto l'ultimo match contro il WBA, in cui è tornato al gol l'ex Milan Niang.



Alle 16, poi, il resto del programma. Il Manchester City proverà a cancellare la sconfitta di Stamford Bridge contro l'Hull City a caccia di punti salvezza e con un Ranocchia in grande forma, mentre il Liverpool è atteso dall'ostica trasferta sul campo dello Stoke City. Assente ancora Gabbiadini per il Southampton, che, in uno scontro da metà classifica, se la vedrà con il West Bromwich Albion.



Per quanto riguarda la corsa salvezza, invece, lo Swansea cerca punti sul campo del West Ham, dove Slave Bilic deve vincere, assolutamente, per allontanare lo spettro dell'esonero. Il Middlesbrough, penultimo, se la vedrà con il Burnley, che con tre punti sarebbe quasi salvo.



Chiude il programma di giornata, infine, il Chelsea di Antonio Conte. Alle 18.30 i Blues, capolisti, vogliono dare seguito alla vittoria sui Citizens provano a espugnare Dean Court, casa del Bournemouth, ancora a caccia di punti salvezza.