Si apre con un big match la dodicesima giornata di Premier League. Alle 13.30, infatti, l'Arsenal di Arsené Wenger ospita il Tottenham di Mauricio Pochettino. I Gunners arrivano da una sconfitta, pesante, contro la capolista Manchester City; gli Spurs, invece, dalla vittoria di misura contro il Crystal Palace. Ora sesti in classifica, Sanchez e compagni non possono sbagliare, visto che con una sconfitta la zona Europa si allontanerebbe. E di parecchio.



Alle 16, poi, altre 6 gare: Bournemouth-Huddersfield, Burnley-Swansea, Crystal Palace-Everton e Liverpool-Southampton. Il Manchester City capolista va in casa del Leicester, per continuare a mantenere la propria imbattibilità e proseguire la corsa in vetta. Alle 16, poi, c'è anche il Chelsea di Antonio Conte, in netta ripresa e che arriva da tre vittorie consecutive: di fronte il WBA, che invece ha collezionato zero punti nelle ultime tre gare.



Chiude il programma di giornata alle 18.30 Manchester United-Newcastle.