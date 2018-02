Nel week-end in cui Arsenal e Manchester City si sfidano per la Coppa di Lega, prima di ritrovarsi l'una di fronte all'altra giovedì prossimo in campionato, la Premier League riparte alle 13.30 di oggi col match tra Leicester e Stoke City, che inaugura la 27esima giornata. Tra le partite delle 16, spicca Liverpool-West Ham, sfida che rappresenta per gli uomini di Klopp la possibilità di blindare il terzo posto e mettere nel mirino il secondo del Manchester United, impegnato domani contro il Chelsea. Completano il quadro Bournemouth-Newcastle, Brighton-Swansea, Burnley-Southampton, West Bromwich Albion-Huddersfield e, alle 18.30, Everton-Watford.