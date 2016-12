Prosegue la 19° giornata di Premier League aperta ieri dall'anticipo tra Hull City e Everton. Diverse sorprese nelle sei gare delle ore 16. Nella sfida di Stamford Bridge il Chelsea di Conte vince ancora e inanella la 13° vittoria consecutiva. La sfida contro lo Stoke City termina sul 3-2 grazie ai gol di Cahill e Willian (doppietta). Chelsea due volte in vantaggio e due volte raggiunto da Martins Indi e Crouch prima dei definitivi gol di Willian e Diego Costa. Il Manchester United ribalta in meno di due minuti la sfida contro il Middlesbrough. Nel primo tempo i Red Devils dominano e si vedono annullare un gol regolare di Ibrahimovic dall’arbitro. Nella ripresa gli ospiti passano in vantaggio con un gol di Leadbitter e si fanno raggiungere all’85’ da Martial e poi superare un minuto più tardi da una rete di Pogba. Il Leicester vince la sfida contro il West Ham grazie a un gol di Slimani e si allontana dai bassi fondi della classifica. Il West Bromwich Albion vince 2-1 contro il Southampton e continua a inseguire il sogno europeo. Lo Swansea ultimo in classifica perde in casa 3-0 contro il Bournemouth, infine il Burnley si impone per 4-1 sul Sunderland nell’altro scontro salvezza di giornata. Alle 18.30 il big match Liverpool-Manchester City, domani i posticipi Watford-Tottenham e Arsenal-Crystal Palace.