Dopo un turno di pausa per la FA Cup oggi torna la Premier League, in campo per la 26esima giornata di campionato inglese. Alle ore 16 la capolista Chelsea di Conte gioca in casa con lo Swansea dell'ex juventino Llorente, che compie 32 anni proprio oggi. Turno interno anche per l'Everton che ospita il Sunderland e per l'Hull di Ranocchia col Burnley, mentre il Middlesbrough è impegnato sul campo del Crystal Palace. Completa il quadro West Bromwich Albion-Bournemouth. Poi alle ore 18.30 il Watford di Mazzarri riceve il West Ham. Rinviati il derby di Manchester e la trasferta dell'Arsenal in casa del Southampton di Gabbiadini, che domenica gioca la finale di Coppa di Lega contro i Red Devils allenati da Mourinho.