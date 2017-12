Come da tradizione, sotto le feste la Premier League non si ferma e, dopo il turno del Boxing Day, è già tempo di proiettarsi alle gare della ventunesima giornata. In campo a partire dalle 16, Chelsea e Liverpool cercano punti e conferme rispettivamente contro Stoke City e Leicester per insidiare la seconda posizione in classifica del Manchester United, impegnato a sua volta alle 18.30 contro il Southampton.



Dopo due pari consecutivi, l'Everton confida di tornare al successo nella trasferta contro il Bournemouth, mentre la sorpresa Burnley non vuole arrestare la propria scalata alla zona Europa League nell'impegno odierno contro l'Huddersfield. Match molto delicati in chiave salvezza per Newcastle, contro il Brighton, e per il fanalino di coda Swansea, che assiste contro il Watford all'esordio del nuovo allenatore Carvalhal.