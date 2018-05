Dopo l'anticipo di ieri sera, che ha visto la sconfitta del Manchester United sul campo del Brighton, prosegue oggi la 37esima giornata di Premier League. Si parte alle 13.30, con la vittoria in rimonta del Crystal Palace sul campo dello Stoke City: avanti 1-0 grazie a una grande punizione dell'ex Inter Shaqiri, i padroni di casa subiscono le reti di McArthur e van Aanholt, che condannano i Potters alla retrocessione artimetica.



Quattro le gare in programma alle 16: il Tottenham prova il sorpasso sul Liverpool al terzo posto contro il West Bromwich, ultimo in classifica e quasi retrocesso, ma reduce da quattro partite senza sconfitte. Chi invece non trova i tre punti da quattro gare sono Leicester e West Ham, che si trovano l'una contro l'altra. Vuole vincere, per archiviare il discorso salvezza, il Watford, che ospita il Newcastle, si gioca molto delle sue speranze di permanenza in Premier anche lo Swansea, sul campo del Bournemouth.



Alle 18.30, poi, completa il quadro di giornata Everton-Southampton, con gli ospiti che attualmente occupano il terzultimo posto in classifica.