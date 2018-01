Torna in campo la Premier League, riprende la caccia al Manchester City capolista. Ad aprire la 24esima giornata è il Chelsea di Conte, impegnato senza lo squalificato Morata alle 13.30 sul campo del Brighton: super Hazard realizza una doppietta (gol 100 e 101 in carriera in competizioni nazionali), i Blues volano con un comodo poker.



Alle 16 sei partite. In attesa di novità sull'operazione Sanchez-Mkhitaryan, Manchester United e Arsenal mettono la testa sul terreno di gioco: i Red Devils vincono in casa del Burnley grazie alla rete di Martial, mentre i Gunners ne rifilano 4 al Crystal Palace all'Emirates. Scontro diretto per l'Europa tra Leicester e Watford vinto dalle Foxes per 2-0 con i gol di Vardy e Mahrez, con l'Everton che pareggia 1-1 in casa col WBA, così come il West Ham con il Bournemouth. Lo Stoke riapre i giochi salvezza vincendo 2-0 con l'Huddersfield.



Alle 18.30 tocca alla prima della classe, il Manchester City vuole rialzare la testa dopo il primo ko in campionato contro il Liverpool: Guardiola deve superare un ex Reds, Rafa Benitez e il suo Newcastle.