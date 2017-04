Si apre alle 13.30, con la sfida di White Hart Lane tra Tottenham e Bournemouth, la 33esima giornata di Premier League: i padroni di casa guidati da Pochettino possono portarsi provvisoriamente a meno quattro dal Chelsea capolista, in attesa del big match tra la squadra di Conte e il Man United di Mourinho, previsto per Pasqua a Old Trafford, ma anche le Cherries ospiti vogliono i tre punti, per mettere in cassaforte la salvezza. Alle 16 altre cinque partite in programma: il Leicester di Shakespeare, ormai praticamente salvo e concentrato sul ritorno dei quarti di Champions contro l'Atletico, previsto per martedì, va sul campo del pericolante Crystal Palace, mentre l'Everton del capocannoniere Lukaku (23 gol) prova a sognare la rincorsa al quarto posto, a Goodison Park, contro l'ormai tranquillo Burnley. Sfida salvezza anche quella tra Stoke e Hull City, con la squadra di Ranocchia che sarebbe salva, se il campionato finisse oggi, mentre il Sunderland, ormai con più di un piede in Championship, proverà a dare inizio al miracolo, in casa contro il West Ham di Bilic. Lo Swansea deve fare punti in casa del sereno Watford di Mazzarri, chiude alle 18.30 il Man City di Guardiola, che va a Southampton per difendere il quarto posto e provare l'assalto al Liverpool terzo. Domani previste altre due gare, in attesa del Monday Night tra Arsenal e Middlesbrough.