Dopo l'importante vittoria del Manchester City sul Chelsea e quelle di Manchester United e Tottenham procede il calendario della settima giornata di Premier League con altre 3 gare.



Alle 13 apre il programma l'Arsenal impegnato all'Emirates Stadium contro il Brighton. I Gunners sono in netta ripresa e in caso di vittoria casalinga (attualmente 3 su 3 fra le mura amiche) aggancerebbe proprio il Chelsea in classifica.



Alle 15.15 è invece il turno degli eurorivali dell'Atalanta, l'Everton, in netta crisi di risultati e ferma a quota 7 punti in classifica. Al Goodison Park arriva invece un sorprendente Burnley imbattuto da 4 turni.



Chiude il programma il Liverpool che afronterà alle 17.30 in trasferta il Newcastle. Jurgen Klopp in caso di vittoria aggancerebbe il Tottenham al terzo posto portandosi a 5 punti dalle due formazioni di Manchester, ma gli uomini di Benitez, nonostante il ko subito contro il Brighton nell'ultima giornata sono ad un passo dalla zona Europa e non lasceranno la strada spalancata ai Reds.