Torna in campo la Premier League con la 23esima giornata. Alle 16 sono in programma sei partite: il Chelsea, che in settimana ha pareggiato nell'andata delle semifinali di Coppa di Lega contro l'Arsenal, affronta il Leicester, rinato con Puel in panchina, il Crystal Palace attende la sorpresa Burnley, il West Brom ospita il Brighton mentre il Newcastle cerca punti salvezza contro lo Swansea. Il West Ham cerca continuità in casa dell'Huddersfield, mentre il Tottenham, alle 18.30, è a caccia di punti Champions League contro l'Everton. Domenica sono in programma Bournemouth-Arsenal e Liverpool-Manchester City, chiude la giornata il monday night tra Manchester United e Stoke City.



