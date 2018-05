Scende in campo la Premier League e alle 20.45 tocca ad Antonio Conte: nel recupero della 35esima il Chelsea, in piena corsa Champions League, ospita un Huddersfield che può trovare l'aritmetica salvezza.



Recuperi anche per la 31esima giornata, alle 20.45 l'Arsenal va sul campo del Leicester, penultima panchina per Arsene Wenger. Alle 21 due partite: il Manchester City campione ospita il Brighton, mentre il Tottenham se la vede con il Newcastle.