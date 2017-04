Torna in campo la Premier League con tre partite valide per il recupero della 28esima giornata.



Alle 20.45 sfida tra le ultime della classifica, Middlesbrough e Sunderland, ma soprattutto c'è Arsenal-Leicester: i Gunners sono sulle ali dell'entusiasmo dopo la finale di FA Cup conquistata ai danni del Manchester City, ma in campionato sono scivolati al 7° posto e devono ora riconquistare terreno; le Foxes invece non vincono da due turni e questo ha fatto riavvicinare la zona retrocessione (+6 sullo Swansea terz'ultimo), per questo la squadra di Shakespeare prova il colpo all'Emirates Stadium.



Alle 21 tocca al Tottenham, secondo in classifica, rispondere al successo del Chelsea ma farlo in casa del Crystal Palace non sarà semplice: le Eagles hanno espugnato Anfield nell'ultimo turno, il ko interno del Liverpool è un monito per gli Spurs.