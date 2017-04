Turno infrasettimanale in Premier League. 4 partite, in attesa del big match di domani tra Chelsea e Manchester City. La sfida più interessante è quella di Old Trafford, dove il Manchester United attende l'Everton: dopo il pareggio casalingo contro il WBA, i Red Devils di Mourinho, in caso di vittoria, si porterebbero a -3 dal quarto posto occupato dai Citizens.



In campo, poi, anche il Watford di Mazzarri, che a Londra attende il West Bromwich Albion, lo Stoke che vola a Burnley e il Leicester di Shakespeare, in striscia vincente da 4 partite.