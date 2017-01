Neanche il tempo di archiviare il poker rifilato dal Tottenham di Mazzarri e la meraviglia di Giroud contro il Crystal Palace che la Premier League torna di nuovo in campo per la ventesima giornata. Si parte alle 13.30 con la trasferta del Leicester di Ranieri sul campo del Middlesbrough, mentre alle 16 vanno in scena 4 partite. L'Everton dell'obiettivo di mercato del Milan Deulofeu attende il Southampton, mentre il Liverpool proverà ad accorciare le distanze dal Chelsea nel match di Sunderland; il Manchester City cerca pronto riscatto dopo il ko con i Reds contro il Burnley, mentre il West Bromwich Albion se la vedrà con l'Hull City.



Si chiude alle 18.15 col Manchester United di scena a Londra per centrare contro il West Ham la sesta vittoria consecutiva e proseguire la risalita in classifica.