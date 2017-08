Swansea-Manchester United ha aperto la seconda giornata di campionato nella Premier League inglese: altra vittoria e altro 4-0 per gli uomini di Mourinho. Firmano il successo Bailly, Lukaku, Pogba e Martial.



Premier che prosegue con altre cinque partite alle 16, quando il Liverpool (ancora senza Coutinho) riceve il Crystal Palace ad Anfield: match bloccato fino al 73', quando è Manè a firmare l'1-0 finale. Turno casalingo pure per il Leicester che supera 2-0 il Brighton (Okazaki, Maguire), mentre il Southampton fa 3-2 contro un West Ham ridotto in 10 dalla mezz'ora per il rosso ad Arnautovic: Gabbiadini (che prende anche una traversa) e Tadic firmano il doppio vantaggio, la doppietta del Chicharito Hernandez pareggia i conti fino al rigore al 91' di Austin. Il Watford si impone sul campo del Bournemouth grazie a Richarlison e Capoue, seguiti in passato dal Milan, trasferta fruttuosa anche per il WBA col Burnley: 0-1 firmato Robson-Kanu, poi espulso.



Chiude il programma di giornata la sconfitta dell'Arsenal contro lo Stoke City: decide un gol dell'ultimo arrivato, Jesé. Domenica c'è Huddersfield-Newcastle, ma soprattutto il big match tra Tottenham e Chelsea. Lunedì sera si chiude con la sfida tra Manchester City ed Everton.