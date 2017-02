Dopo le gare di ieri e in attesa del posticipo di domani tra Bournemouth e Manchester City, continua oggi pomeriggio con due partite la 25esima giornata di Premier League: alle 14.30 a Burnley il Chelsea di Antonio Conte vuole continuare la sua marcia trionfale in testa alla classifica e portarsi provvisoriamente a più 12 sulle seconde classificate, anche se i padroni di casa sono un osso duro. Alle 17 tocca poi al Leicester di Claudio Ranieri, che dopo aver incassato la fiducia dalla presidenza è chiamato ad una risposta in Galles, sul campo dello Swansea diretto rivale per la salvezza e a quota 21 punti, come le Foxes: chi perde vede avvicinarsi l'incubo della retrocessione in Championship.