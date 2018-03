Si apre alle 13.30 la 29esima giornata di Premier League. I primi a scendere in campo Burnley ed Everton, entrambe a metà classifica: i Toffees, passati in vantaggio con il primo gol di Cenk Tosun, si fanno ribaltare dai padroni di casa: decisivi Barnes e Wood.



Alle 16, poi, 5 partite. Il Tottenham si prepara al meglio per la decisiva sfida alla Juventus di mercoledì prossimo, battendo con una doppietta del sudcoreano Son l'Huddesrsfield e consolidando il suo piazzamento in zona Champions. Vittoria netta e importante in chiave salvezza per lo Swansea che, trascinato dall'obiettivo di mercato del Milan Ki (un gol e un assist), travolge il West Ham. Perde in casa il Leicester contro il Bournemouth, mentre termina senza gol il match tra il Southampton di Gabbiadini e lo Stoke City. Un gol di Deeney consente al Watford di superare il fanalino di coda West Bromwich Albion di un Pardew a fortissimo rischio di esonero



Chiude il programma di giornata Liverpool-Newcastle: i Reds hanno la possibilità di portarsi, almeno per una notte, al secondo posto in classifica; i Magpies, invece, rischiano il penultimo posto. Affascinante il ritorno ad Anfield dell'ex Rafa Benitez, che con il Liverpool ha vinto un'incredibile Champions League.