Oggi si disputano le prime cinque gare valevoli per la 35esima e quartultima giornata di campionato nella Premier League inglese. Alle ore 16 va in scena la sfida tra il Southampton di Gabbiadini e l'Hull di Ranocchia. I campioni in carica del Leicester sono impegnati sul campo del West Bromwich Albion. Lo Stoke ospita il West Ham, il Bournemouth gioca sul campo del Sunderland ultimo in classifica. Poi alle ore 18.30 c'è Crystal Palace-Burnley.

Domenica scendono in campo le big: il Manchester United riceve lo Swansea, trasferte per Chelsea e Manchester City rispettivamente contro Everton e Middlesbrough, derby Tottenham-Arsenal. Lunedì sera si chiude col posticipo tra il Watford di Mazzarri e il Liverpool.