Tre posticipi per chiudere la 23° giornata di Premier League, tre partite che interessano da vicino la parte alta della classifica. Alle 20.45 West Ham-Manchester City: gli Hammers cercano il terzo successo consecutivo per dimenticare la rabbia del caso Payet, la squadra di Guardiola invece vuole ritrovare la vittoria che manca da due partite e che permetterebbe l'aggancio al Liverpool.



Alle 21 poi tocca al Manchester United di Mourinho, che contro l'Hull City può portarsi a ridosso della zona Champions League, e all'Everton impegnato sul campo dello Stoke City per consolidare il settimo posto.