Dopo l'anticipo di ieri sera, che ha visto il West Ham crollare in casa e perdere 3-0 contro il Brighton, prosegue oggi la nona giornata di Premier League. Si parte alle 13.30, con il Chelsea del criticatissimo Antonio Conte, il cui futuro sulla panchina dei Blues è in discussione, che ospita il sorprendente Watford, quarto in classifica con due punti di vantaggio su Hazard e compagni.



Cinque le partite in programma alle 16: il Manchester City capolista, dopo il 2-1 al Napoli in Champions League, riceve all'Etihad Stadium il Burnley. I cugini dello United, che inseguono al secondo posto, giocano invece in trasferta sul campo dell'Huddersfield. Il Newcastle di Rafa Benitez, messo ufficialmente in vendita, ospita il fanalino di coda Crystal Palace, che la scorsa settimana contro il Chelsea ha trovato i primi punti stagionali. Per le zone basse della classifica, lo Stoke City gioca contro il Bournemouth mentre il Leicester, ancora alla ricerca dell'erede di Shakespeare, fa visita allo Swansea.



Alle 18.30 l'ultima gara in programma oggi, tra il Southampton di Manolo Gabbiadini, autore di una doppietta nell'ultima giornata, e il West Bromwich. Domani chiudono la giornata due sfide interessanti, Everton-Arsenal e Tottenham-Liverpool.