Dopo le partite di ieri, termina oggi il 28esimo turno di Premier League, fortemente condizionato dai quarti di finale di FA Cup, che hanno impegnato diverse squadre appartenenti alla massima categoria: solo un match in programma nella giornata odierna, quello tra Liverpool e Burnley, visto il posticipo di Southampton-Man United. I Reds ricevono dunque alle 17 l'ostica squadra allenata da Sean Dyche, in quello che non sarà un match semplice, anche se gli ospiti non vincono da quattro turni. Klopp vuole proseguire l'inseguimento alla zona Champions, distante ora quattro lunghezze.